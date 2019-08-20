أغنية جديدة يطرحها محمد شاهين تتضمن شتيمة!

استعداداً لطرح ألبومه الجديد، طرح المطرب الشاب محمد شاهين أول أغاني ألبومه الذي يحمل اسم «ده إللي جاي».

ونشر شاهين الأغنية الجديدة التي تحمل اسم «ابن عمي» عبر قناة شركة Mtouch Production المنتجة للألبوم، وعبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمير محروس.

الغريب في الأمر أن الأغنية تحمل بعض الكلمات الخارجة، التي لا يجوز أن تكون من بين كلمات الأغاني التي يطرحها الفنانون الشباب أصحاب الأصوات الجيدة.

من جانب آخر تعاون شاهين مع عدد من الشعراء الكبار ومنهم أمير طعيمة وعزيز الشافعي وأحمد راشد وناصر الجيل وسامح رأفت وسامح فرج وأحمد مرزوق صلاح مندي.

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والملحنون عزيز الشافعي ومحمد يحيى ومحمد النادي ومحمدي وحسين محمود ومحمد سعد وتامر كروان وإسماعيل عبده.

شاهدي الكليب :