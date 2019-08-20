تعليق غريب من رضوى الشربيني على قرار اعتزال اليسا

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الفنانة إليسا بعد إعلانها الاعتزال صباح اليوم.

وكتبت رضوى الشربيني من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحلى خبر إنها هتعمل أحلى كالعادة... واحوش خبر أنه هيكون آخر عمل».

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وأعلنت النجمة إليسا بشكل صادم، اليوم، الاثنين، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.

وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي. إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن».

