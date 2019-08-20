توفيق عبد الحميد: اعتزلت الفن مجبراً.. وسوء التقدير أحزنني

تصدر الفنان توفيق عبد الحميد المشهد خلال الأيام الماضية، بعد تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح، وعودته للأضواء مرة أخرى بعد سنوات من العزلة، التي قرر أن يعيش بها.
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وقال توفيق عبدالحميد إن السبب في اعتزاله الفن هو سوء التقدير، وعدم تلقيه أي عروض فنية تناسبه وتناسب تاريخه، لذلك فإنه أُجبر على الاعتزال، خاصة أنه يعشق الفن.
وأضاف عبدالحميد أن سوء التقدير من المخرجين والمنتجين أحزنه كثيراً، حيث إنه فوجئ بتقليل أجره من المنتجين، لدرجة لا تناسب اسمه الذي أسسه داخل الوسط الفني على مدار سنوات، لذلك كان لابد أن يبتعد عن الأضواء؛ احتراماً لاسمه وفنه.
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