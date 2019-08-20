أبرز لقطات المهرجان القومي للمسرح المصري

شاهدوا بكاء سمية الألفي لحظة تكريم اسم فاروق الفيشاوي

أحدث افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري ضجة كبيرة عبر المواقع الإلكترونية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب المشاهد المؤثرة التي سيطرت على افتتاح المهرجان الذي يرأسه الفنان أحمد عبد العزيز، الذي قرر منذ توليه المنصب أن يخرج بدورة ناجحة تماماً تكون علامة في دورات مهرجان المسرح القومي، واختار أن تحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.

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وكانت مفاجأة الافتتاح ظهور الفنانة سمية الألفي ونجلها لتسلم تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والتي حضرت لحفل الافتتاح وهي ترتدي ملابس سوداء؛ حداداً على فاروق الفيشاوي، وارتدت سمية الألفي نظارة سوداء كي تخفي دموعها في هذا الموقف.

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أيضاً من ضمن المفاجآت التي أعدها الفنان أحمد عبدالعزيز هي تكريم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذي ابتعد عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، وظهرت على توفيق عبدالحميد ملامح العجز الشديد وكان يمسك بيده عكازاً، وعندما صعد للمسرح للتكريم نال تصفيقاً شديداً من قبل الحاضرين وأعربوا عن سعادتهم البالغة بحضوره ووجوده بين أرجاء المسرح القومي الذي قدم عليه الكثير من الأعمال الفنية الهامة في مشواره الفني.

الفنان لطفي لبيب تسلم جائزة تكريمه بنفسه رغم مرضه

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أيضاً كان من بين المشاهد الهامة في هذا الحفل هو تسلم الفنان لطفي لبيب جائزة تكريم، رغم مرضه إلا أنه تواجد واستطاع أن يتغلب على مرضه بابتسامته المعهودة.