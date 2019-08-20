موقف إنساني لعمرو دياب على المسرح يُشعل السوشال ميديا

هكذا تعامل عمرو دياب مع أحد محبيه على المسرح

لنجوم الفن الكثير من المواقف الإنسانية التي يقومون بها مع محبيهم في الكثير من حفلاتهم الغنائية، ويعد عمرو دياب من أكثر نجوم الفن الذين تعرضوا لهذا الأمر منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً من حفلة عمرو دياب الأخيرة التي أحياها بمجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة، وظهر عمرو دياب في المقطع وقد توجه إليه أحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة وأراد أن يلتقط صورة مع عمرو دياب، وصعد هذا الشاب إلى المسرح واحتضنه عمرو دياب والتقط معه صورة تذكارية وقبَّل الهضبة هذا الشاب من رأسه وسط تحية كبيرة من جمهور عمرو دياب له.

العلمين ستشهد عدداً من الحفلات للترويج للمدينة خلال الفترة المقبلة

يشار إلى أن هذا الحفل يأتي ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التي يقدمها الكثيرون من مطربي العالم، وتهدف إلى التسويق لمدينة العلمين الجديدة، وقد تم تجهيز الحفل بأحد الأجهزة والإمكانيات التي تستخدم في إحياء الحفلات الغنائية الضخمة لكي تخرج الحفلات بشكل مشرف لمصر والعالم العربي، مما يشجع على جذب الكثير من السياح لمصر.

على ناحية أخرى من المقرر أن يحيي الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي المقبل بالمملكة الأردنية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بإحدى القرى السياحية الكبرى بمدينة العقبة، وسيقدم خلال الحفل مجموعة كبير من أغانيه المميزة.



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