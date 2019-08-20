القبض على مخرج فيلم "خيال مآتة" بتهمة تهريب المخدرات

أمرت نيابة القاهرة بحبس المخرج خالد مرعي مخرج فيلم خيال مآتة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبذور مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادماً من العاصمة أمستردام، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، في مخرج سينمائي شهير، وكلف بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

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وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على مدير الجمرك، أمر بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكراتين بها 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعته، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر، وعبوتين من أوراق البفرة، ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

يذكر أن فيلم خيال مآتة من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وإخراج خالد مرعي.



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