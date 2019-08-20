من هو سعود الشربتلي زوج جيهان نصر الملياردير الذي اعتزلت الفن من أجله؟

بمجرد عودة جيهان نصر للأضواء من جديد، بدأ الكثيرون في التساؤل عن زوجها الملياردير سعود الشربتلي الذي تزوجته منذ سنوات واعتزلت الفن من أجله.

يعتبر «سعود» أحد أفراد عائلة الشربتلي المعروفة في المملكة، وهي أول عائلة تحصل على لقب وزير دولة فخري في السعودية، ومَنحت لعميد العائلة حسن عباس شربتلي عام 1934.

ويعمل سعود في مجال التجارة والأعمال، وتردد أنه عرض عليها الزواج بعد أن شاهدها في مسرحية كانت تعرض بمصر واتفقا سوياً على أن تعتزل الفن نهائياً وتتفرغ لرعاية منزلها وأبنائها.

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وكانت الفنانة هبة مجدي قد كشفت من خلال بعض التصريحات الصحافية أنها عندما شاهدت الفنانة جيهان نصر وسط جمهور مسرحية الملك لير التي تعرض حالياً بمسرح كايرو شو، وقالت عندما شاهدتها وجدت نفسي أقول لها «أنا بحبك أوي».

وأشارت هبة مجدي إلى أنها لم تعلم بوجود الفنانة جيهان نصر تماماً خلال المسرحية إلا خلال الاستراحة، وأن الفنانة جيهان نصر قامت بحجز تذاكر المسرحية من خلال الحجز الهاتفي.

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وأن خلال الاستراحة الخاصة بالمسرحية قامت جيهان بزيارة الفنان يحيى الفخراني في غرفته بالمسرح وحرصت على تهنئته، وبعد نهاية العرض قامت بزيارتي في غرفتي وطالبتها بالتقاط عدد من الصور التذكارية ولم تمانع تماماً من نشر الصور بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت لها أن هذه الصور ستحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها.

وأكدت هبة مجدي أن جيهان نصر كان معها أبناؤها وابنة شقيقتها وكانت غاية في التواضع، وظهر هذا عندما طالبتها بالتقاط صورة معها لترد عليَّ قائلة «أنا إللي عاوزة أتصور معاكي».

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جدير بالذكر أن الفنانة جيهان نصر قد اختفت عن الساحة الفنية منذ أكثر من 20 عاماً عندما تزوجت رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي الذي شاهدها في بيروت أثناء عرض إحدى المسرحيات مع الفنان سمير غانم وطلبها للزواج، وبعدها اختفت تماماً عن الساحة، رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال هذه الفترة من خلال أعمالها المميزة مثل: من الذي لا يجب فاطمة والمال والبنون وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى التي اقتربت من 75 عملاً فنياً.