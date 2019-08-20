معلومات لا تعرفها عن جيهان نصر.. هذا هو السبب الحقيقي لاعتزالها!

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة هبة مجدي، عقب نشرها مجموعة من الصور لها مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر، التي ظهرت معها مؤخراً في كواليس مسرحيتها الجديدة «الملك لير»، التي تقوم بعرضها حالياً مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وتساءل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنانة جيهان نصر، وتاريخها الفني، وعلاقتها بالوسط الفني، الذي انقطعت عنه منذ أكثر من 20 عاماً، وسنقدم من خلال التقرير التالي معلومات مهمة تلخص مشوار الفنانة جيهان نصر:

1- ولدت جيهان نصر في مايو 1972، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال.

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2- انضمت للوسط الفني بعد أن شاركت في عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية خلال فترة الثمانينات.

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3- قدمت للدراما المصرية عدداً كبيراً من الأعمال الفنية المميزة، منها: «من الذي لا يحب فاطمة»، «المال والبنون»، و«أسرار خاصة».

4- شاركت في المسرح بـ«المحظوظ وأنا»، «أنا والنظام وهواك»، وقدمت أيضاً فوازير «الحلو ميكملش».

5- كان لها عدد من التجارب السينمائية، من بينها: «الحب في طابا»، «الكيت كات»، «البحث عن توت عنخ آمون»، «زوجة رجل مهم»، و«لعبة الانتقام».

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6- في عام 1997، ذهبت إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ لعرض أحد الأعمال المسرحية التي شاركت في بطولتها مع الفنان سمير غانم، وشاهدها رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، وتقدم للزواج منها، واعتزلت بعدها الفن.