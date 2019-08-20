رانيا يوسف بعد إصابتها بمرض مجهول: هونها يا رب

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصورة مكتوب عليها «هونها يا رب»، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، وأوضحت رانيا جانباً من حقيقة المرض المجهول الذي هاجمها مؤخراً بقولها: «عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الاعتدال».

أضافت رانيا: «الروح السليمة في الجسم السليم، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بإجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها، ولأزم أرجع الشغل قريب».

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ولاقت صورة رانيا وتعليقها العديد من التعليقات من قبل محبيها ممن أرادوا الاطمئنان على صحتها، وتمنوا لها الشفاء في القريب العاجل، رغم أن رانيا لم تكشف طبيعة المرض أو أي تفاصيل إضافية عنه.

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يذكر أن رانيا يوسف اُلتقطت لها صور مؤخراً في جلسة تصوير ظهرت خلالها بملابس جريئة لفتت الأنظار إليها وتسببت في هجوم كبير عليها بعد ظهورها بملابس تكشف الكثير من جسدها.

رانيا شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل «كأنه امبارح» مع عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وعدد كبير من النجوم، محققاً نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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