هل تدهورت الحالة الصحية لنجل ليلى مراد بعد إصابته بالسرطان؟

نفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب ما تردد حول تدهور حالته الصحية خلال الفترات الماضية، وأكد في تصريحات صحافية أن حالته الصحية مستقرة تماماً، وما زال يتلقى علاجه من مرض السرطان ولم يمر بأي انتكاسة خلال الفترة الحالية كما تردد، وأوضح أنه يجلس في منزله ويذهب إلى المستشفى التي يتلقى بها العلاج بشكل دوري، ويتابع كافة الأحداث التي تجري على الساحة الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وطالب زكي فطين عبدالوهاب جمهوره ومحبيه الذين حاولوا الاطمئنان على حالته الصحية خلال الساعات الماضية عدم الانزعاج وأن يتجاهلوا كافة الأخبار التي تخص حالته الصحية، إلا أذا كانت بتصريح خاص منه، سواء لإحدى الصحف الكبرى أو من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب قد أعلن إصابته بمرض السرطان منذ عدة أشهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبعدها قام عدد كبير من نجوم الفن بزيارته والاتصال به للاطمئنان على حالته الصحية، فهو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب، وكان أحد أزواج الفنانة سعاد حسني واستطاع أن يقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي ترك من خلالها بصمة كبيرة في أذهان محبيه، ومن بينها تفاحة آدم واسم مؤقت والزوجة الثانية والعراف وفرح ليلى وعلى كف عفريت وآدم وجميلة والبلطجي وروبي وأهل كايرو وريش نعام ومرسيدس وريش نعام وإسكندرية كمان وكمان مع المخرج الراحل يوسف شاهين والفاجومي وسكوت حنصور، واستطاع أن يحقق نجاحات كبيرة من خلال هذه الأعمال.

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