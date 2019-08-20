شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مسلسل زواج من نوع آخر الحلقة 36 والان مع التفاصيل

نقدم لكل محبي ومتابعي المسلسلات الهندية، متابعة مسلسل زواج من نوع آخر الحلقة 36 مدبلج، والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، وتفاعل معه كل محبي المسلسلات الهندية في الوطن العربي، وجاء في مسلسل زواج من نوع آخر الحلقة 30 الكثير من الأحداث المثيرة.

وجاءت أحداث مسلسل زواج من نوع آخر الحلقة 36، حول سونالي التي ترقص والجدة تطلب من سومان أن ترقص أيضا المتعهد، فيتصل بسيندورا ويخبرها أنه وراءها وأنه سيضع الظرف ويذهب، سونالي تخبر سومان أنه من الصعب أن تهزمها بالرقص.

ويعرض المسلسل الهندي مسلسل زواج من نوع آخر على شاشة "زي ألوان"، كل يوم من السبت إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

يعد مسلسل زواج من نوع آخر هو مسلسل هندي جديد درامي اجتماعي رومانسي عرض في الهند على قناة زي تي في الهندية لأول مرة في عام 2017 وعدد حلقاته في الهند 176 حلقة وعدد أجزائه في الهند جزء واحد وفي الوطن العربي جزئين ويعتبر من المسلسلات الطويلة.