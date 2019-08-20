رسالة من ابنة أحمد الفيشاوي تكشف إهماله لها

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال قضية ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، “لينا” تتفاقم، خاصةً مع التصريحات النارية التي تخرج بها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت لينا الفيشاوي في عدّة منشورات عن إهمال والدها لها طوال السنوات الماضية، وفي آخر رسالة وجهتها له، بعد إصدار محكمة الأسرة في القاهرة حكمًا بحبسه لمدة شهر بسبب امتناعه عن دفع النفقة المتعلقة بها لوالدتها هند الحناوي والتي تقدّر بـ234 ألف جنيه ويعادل 13300 دولار، كتبت: “أنا حزينة، وكنت أتمنى أن تكون متواجدًا في حياتي مثلما يفعل الآباء مع بناتهم”.

من ناحية أخرى، وبعيدًا عن الحياة الشخصية للفنان أحمد الفيشاوي، فهو يعيش في الوقت الحالي نجاحًا فنيًا ومهنيًا بعد عرض فيلمه الأخير “ولاد رزق 2” والذي لاقى إقبالًا جماهيريًا في الصالات السينمائية، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز وعمرو يوسف.