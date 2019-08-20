فن ومشاهير

أحمد عز وكريم عبدالعزيز لأول مرة معا في فيلم واحد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

العين الإخبارية - صفوت دسوقي

الثلاثاء 2019/8/20 11:23 ص بتوقيت أبوظبي

كريم عبدالعزيز وأحمد عز

روّج الممثل المصري أحمد عز لأحدث أفلامه "١٩١٩" بنشر الملصق الدعائي للعمل عبر صفحته الشخصية على موقع أنستقرام، وظهر مع الفنان المصري كريم عبدالعزيز منفردين في أول عمل سينمائي يجمعهما معا.

وأبدى عدد كبير من متابعي عز على موقع تبادل الصور إعجابهم بـ"الأفيش" الذي نشره الفنان المصري قبل بدء تصوير العمل، ومن التعليقات: "اختيار رائع"، و"الرواية حلوة وكنت أنتظرها"، و"هيكسر الدنيا" و"أحلى ممثلين في مصر".

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"1919" فيلم مقتبس من رواية للكاتب أحمد مراد، مؤلف سلسلة أفلام "الفيل الأزرق"، يخرجه مروان حامد في أول تعاون مع عز، بينما تعاون أكثر من مرة مع كريم عبدالعزيز.

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أحداث الفيلم تعود إلى عام 1919، وتكشف عن العالم السري للقاهرة آنذاك، انطلاقا من جماعة سرية اتخذت مقرا تحت مقهى "ريش" الشهير بوسط العاصمة المصرية، والارتباط بين الجماعات الثورية المناهضة للاحتلال البريطاني، وبيوت البغاء التي كانت منتشرة في مصر وقتها بصورة رسمية، واللافت أن الشخصية الرئيسية في الرواية أنثى، لكن لم يتم الاستقرار على هوية الفنانة التي تجسد دورها حتى الآن.

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قبل شهر تقريبا، نشر أحمد عز صورة تجمعه بزميله كريم عبدالعزيز عبر أنستقرام، مطالبا جمهوره بانتظار مفاجأة من العيار الثقيل، رافضا الكشف عن تفاصيلها، لكن مصادر فنية رجحت وقتها تعاقدهما على بطولة أول فيلم يجمعهما معا.

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وتشهد الساحة الفنية في مصر، حاليا، منافسة بين النجمين على إيرادات دور العرض؛ إذ ينافس عبدالعزيز بالجزء الثاني لـ"الفيل الأزرق" الذي بلغت إيراداته حتى الآن ٨٢ مليون جنيه، ويراهن أحمد عز على "ولاد رزق 2" الذي تخطت إيراداته حاجز 60 مليون جنيه. 

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