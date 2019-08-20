انفصال كاتي هولمز عن حبيبها بعد سنوات من المواعدة

انفصلت النجمة كاتي هولمز عن حبيبها الممثل جيمي فوكس بهدوء مع بداية فصل الصيف وذلك بعد 6 سنوات من العلاقة العاطفية.

خبر الانفصال شكّل مفاجأة لأصدقاء كاتي وجيمي خاصة أنهما كانا يخططان للزواج في باريس قريباً.

وكانت الإشاعات تدور حول انفصال الثنائي منذ نهاية الأسبوع الفائت بعد أن شوهد جيمي وهو يشبك يده بيد المغنية سيلا فاف في أحدى السهرات في لوس أنجلوس.

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وترددت معلومات ان كاتي تحدثت أمام احد الاصدقاء الى أن ما يفعله جيمي هو عمله وانها انفصلت عنه منذ أشهر.

نذكر ان عدسات الكاميرات كانت قد لاحقت كاتي هولمز وجيمي فوكس و”كورين” أبنة الأخير وهم يتوجهون لتناول العشاء في نيسان/ابريل الفائت بعد ان ترددت معلومات انهما انفصلا في شباط/فبراير الفائت، عقب حضور جيمي بمفرده مناسبة فنية.

نذكر ان كاتي هولمز كانت قد دخلت في علاقة مع جيمي فوكس في عام 2013 وذلك بعدما انفصلت عن زوجها النجم توم كروز عام 2012 .

كاتي لديها طفلة تدعى سوري من توم كروز.