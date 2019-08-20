هيفا… “شاغله كل الناس” فعلاً

أطلقت النجمة هيفا وهبي أغنية جديدة بعنوان “شاغله كل الناس” عبر كافة التطبيقات الموسيقية.

الأغنية أتت على شكل مفاجأة من قبل هيفا ومدير أعمالها محمد وزيري الذي غرّد منذ يومين بإتجاه صاحبة “ملكة جمال الكون” بالقول “بحضرلك مفاجأة هتاكلي صوابعك وراها”. لترد عليه هيفا بالقول “مش قادرة استنى”.

الأغنية ايقاعية سلسلة ويقول مطلعها : “أنا أكتر حدة بيتقال عنها كلام وخلاص/وحكاية بتطلع كل يومين ولا ليها أساس/وانت بعيد شوفوا ضحكت شوفوا بصت شوفوا لبست ايه/والكلمة اللي بتطلع مني يعملوها افيه وانا كدة ليه شاغلة كل الناس”.

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ومن يتابع كلام الأغنية يذهب بتفكيره مباشرة الى المزج بين الكلام وحياة هيفا التي تتعرض يومياً لاشاعات لا أساس لها من الصحة، بالاضافة الى أن الناس ينتظرونها على أدق التفاصيل وهي فعلاً “شاغله كل الناس” أينما وجدت ان بكلامها أو بصمتها.

وبعد نشر الأغنية، اطلت هيفا عبر منشور على حسابها على انستغرام طالبة من محبيها إنتظار الفيديو الكليب الخاص بالأغنية قريباً جداً.

كما خضعت هيفا لجلسة تصوير خاصة بغلاف الأغنية الجديدة حيث ظهرت بإطلالة جميلة جداً مليئة بالأنوثة وعصرية بعدسة مصور المشاهير ديفيد عبدالله.

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