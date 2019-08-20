شكرا لقرائتكم لمن وجهت أصالة حديثها عندما قالت "يسمحولي الكل"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أحيت الفنانة السورية أصالة مؤخرا حفلاً غنائياً في العاصمة البريطانية لندن.
في الحفل، تفاجأ الحضور حين قررت أصالة استئذانهم بأن تستدعي ابنها خالد الذهبي الذي كان يرافقها في حفلها لأداء أغنيتها "يسمحولي الكل".
وقالت أصالة باللهجة السورية: " تعالى لودي .. ابني حبيبي وتوأمي وروحي هو اللي جاي معي" .
بدأت أصالة الغناء وإلى جانبها خالد يردد معها بعض الكلمات، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل.
يذكر أن خالد ابن أصالة كانت قد شاركها التمثيل في فيديو كليب الأغنية نفسها "يسمحولي الكل" عام 2012، ولاقت الأغنية حينها نجاحا كبيرا.
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