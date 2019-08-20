إليسا تصدم عشّاقها وتتخذ قرارًا باعتزال الغناء وتجهّز لألبومها الأخير

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تُعد لألبومها الجديد إذ قررت في خطوة مثلت صدمة لعشاقها، أن يكون هذا الألبوم آخر ألبوم غنائي لها، مرجعة ذلك بأنها لا تستطيع العمل في جو شبهته بـ"المافيا"، وبأنها لا تستطيع أن تنتج في هذا الجو. وكتبت إليسا تغريدة عبر "تويتر": "أُعد لهذا الألبوم الجديد بكثير من الحب والشغف. والسبب في ذلك أنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي. وأنا أعلن ذلك بقلب مثقل، لكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا.. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن". يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا عادت مؤخرًا من جولتها الغنائية في تونس إلى بلدها لبنان، لتكمل اختياراتها لأغاني ألبومها الجديد، الذي ستطرحه نهاية هذا العام 2019. مِنّة شلبي تُوجِّه رسالة مؤثرة لها وجّهت الفنانة منة شلبي رسالة للفنانة اللبنانية اليسا بعد إعلان اعتزالها الغناء نهائيا، عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت فيها: "أنتي واحدة من النوع الذي يغني بشغف وقوة وضعف". أقرأ أيضاً :

نيشان يتمنَّى تراجعها عن قرار اعتزالها وجّه الإعلامي اللبناني نيشان رسالة للفنانة إليسا بشأن اعتزالها الغناء عبر تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصحح المعنى الرديء الذي تتخذه إليسا عن كلمة "المافيا" قائلا: "في الواقع، أصل كلمة "المافيا" مشتق من اللغة العربية بمعنى أكثر إشراقا". وتابع نيشان قائلا لـ"إليسا": "تميزت جهودك الإنتاجية بفن واسع الانتشار يفوق حياته المهنية! حب". صديق إليسا يُعلِّق على اعتزالها أعلن وديع النجار، الصديق المقرب من الفنانة اللبنانية إليسا، عن رفضه لقرار اعتزالها، مؤكداً أنه سيحاول معها لإثنائها عن قرارها. ونشر النجار، صورة تجمعه بإليسا، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "مش رح نقبل تتركي، الساحة بتفضى دونها". رسالة مُؤثِّرة من عمرو أديب وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مُؤثِّرة إلى إليسا بعد قرارها المفاجئ باعتزال الغناء. وكتب أديب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيدتي العزيزة بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة، لكن أنت لا تملكين نفسك أنتي ملك لنا جميعا من المحيط للخليج. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين".

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