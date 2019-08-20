شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال اليسا .. تعرف على أحدث رسائلها للجمهور.. وهل تعود للغناء مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن فاجأت الفنانة اليسا جمهورها، بخبر صادم معلنة اعتزالها طرح ألبومات غنائية، ومؤكدة أن الألبوم الذى تعمل عليه حالياً سيكون الأخير فى مسيرتها الغنائية، وذلك القرار أصاب جمهورها وأصدقاءها بصدمة كبيرة ووجهوا لها رسائل يطالبون فيها بالتراجع عن القرار.

لتعود اليسا بتغريدة جديدة تعبر فيها عن سعادتها الشديدة بالحب الكبير الذى تلقته من جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى ومن زملائها فى الوسط الفنى بعد إعلان اعتزالها.

بعد اعتزال اليسا رسالة جديدة منها

وكتبت اليسا فى تغريدتها الجديدة، قائلة: "كل ما أستطيع قوله الآن أنا بحبكم من أعماق قلبى يا أحسن جمهور على الإطلاق، ولا تنسوا أن هناك ألبوم جديد فى الطريق"، واختتمت إليسا رسالتها بتشوق الجمهور لألبومها الجديد، واعتبر البعض من محبيها أن رسالتها الجديد تلميح بالتراجع عن قرار اعتزالها الغناء.

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اعتزال اليسا رسالة جديدة منها

إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" فى إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر على فتح الله وإنتاج شركة سينرجى، وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.