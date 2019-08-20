بعد قرار "إليسا".. هؤلاء أعلنوا اعتزال الغناء ثم تراجعوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بسبب ما وصفته بـ"أجواء المافيا"، أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، أمس الاثنين، اعتزالها الغناء، مؤكدةً عبر تغريدة نشرتها في حسابها بـ"تويتر"، أن ألبومها المقبل سيكون الأخير.

اعتزال إليسا عبر موقع التواصل، ليس الأول، وسبقها لهذه الخطوة فنانون آخرون.

شيرين عبدالوهاب

في أواخر فبراير 2016، أعلنت شيرين قرارًا قالت إنه "لا رجعة فيه" باعتزال الفن، وأوضحت أنها تريد التفرغ لأسرتها وبناتها، لكن عقب مرور 4 أيام فقط، تراجعت عن قرارها استجابة لمطالب جمهورها، وفق ما أعلنت لاحقًا.

ساندي

أعلنت المطربة ساندي، في عام 2015، اعتزالها الغناء رسميًا، عبر صفحتها في "فيس بوك"، بسبب ما وصفته بـ"الضغوط النفسية التي تعرضت لها في هذه المهنة"، وأكدت حينها أنها لن تتراجع عن القرار، وأضافت: "وأطلب من الله المغفرة عن أي ذنب ارتكبته بسبب هذه المهنة". وبعد أقل من شهرين أعلنت عودتها مجددًا للعمل الفني.

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فضل شاكر

اعتزل الفنان فضل شاكر الغناء عام 2012 لأسباب بعضها ديني وبالآخر سياسي، إلا أنه عاد مرة أخرى لساحة الغناء عقب 3 سنوات، قبل أن يكشف رسميًا عام 2018 عن استئناف نشاطه الفني، ويبدأ في طرح أغاني أحدث ألبوماته "يلا مع السلامة".

محمد المازم

بعد 11 عامًا من إعلانه اعتزاله الغناء وتوجهه للأناشيد الدينية ثم الأغاني الوطنية، طرح المطرب الإماراتي محمد المازم في العام 2018 عبر صفحته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أحدث أغانيه "ظروف الوقت".

شاهيناز

المطربة شاهيناز دخلت قائمة معتزلات الغناء بعد سطوع نجمها بعد مشاركتها عام 2008 في برنامج اكتشاف المواهب "ستار ميكر"، وبررت وقتها اعتزالها وارتداءها الحجاب بدراسة متأنية للأمور الدينية.

لكن في العام 2011 عادت شاهيناز للساحة الفنية، وطرحت ألبومًا دينيًا، وفي 2018 أعلنت خلع الحجاب واستئناف تقديم الحفلات.​