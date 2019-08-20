محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعه بزميلته في "مسرح مصر" إسراء عبدالفتاح.
وكتب "أوس أوس": "كل سنة وإنت طيبة يا إيسوووو، وعقبال مليون سنة وتحققي كل اللى نفسك فيه إنت وأبو سِنة جنان".
يُذكر أن الفنانة إسراء عبدالفتاح تحتفل اليوم بعيد ميلادها، وهي من مواليد 20 أغسطس 1991، وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "خيال مآتة".
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله "أوس أوس" لإسراء عبدالفتاح في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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