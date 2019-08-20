هذا ما قاله "أوس أوس" لإسراء عبدالفتاح في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعه بزميلته في "مسرح مصر" إسراء عبدالفتاح.

وكتب "أوس أوس": "كل سنة وإنت طيبة يا إيسوووو، وعقبال مليون سنة وتحققي كل اللى نفسك فيه إنت وأبو سِنة جنان".

يُذكر أن الفنانة إسراء عبدالفتاح تحتفل اليوم بعيد ميلادها، وهي من مواليد 20 أغسطس 1991، وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "خيال مآتة".