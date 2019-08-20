بالتفاصيل- عروض رابع أيام الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.

وتتضمن الفعاليات 3 عروض تنطلق في تمام السادسة مساء، هي "الحادثة" للمخرج عادل حسان، في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام" للمخرج أكرم مصطفى، في قاعة صلاح عبدالصبور.

وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفي الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي، بقاعة زكي طليمات.

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بينما تقام 3 عروض مسرحية أخرى، في تمام الثامنة والنصف مساء، وهي "الألوان الثلاثة" للمخرجة سحر جروبي، على مسرح العالم الكبير، والعرض المسرحي "سوبيبور" للمخرج محمد زكي، على مسرح السلام، و"غابة الأحلام" من إخراج زياد كمال، على مسرح الحديقة الدولية.

وعلى مسرح العالم الصغير، يقام العرض المسرحي "بيت الأشباح" للمخرج محمود الحديني، في تمام العاشرة مساء.

تقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من 17 وحتى 30 أغسطس الجاري.​