تراند اليوم : مقربون من المطربة "إليسا" : هذا هو السبب الحقيقي لاعتزالها الفن نهائيا...

تفاجأ الجمهور بإعلان المطربة اللبنانية إليسا اعتزالها الغناء بشكل كامل فور صدور ألبومها المقبل.

واحتار الكثير حول سبب اعتزال إليسا إلا أن أحد الملحنين الذين تعاونوا مع إليسا كشف السبب وراء إعلانها هذا القرار في هذه الفترة.

وقال المصدر أن اعتزال إليسا هو أحد الورقات التي تستخدمها للضغط على شركة

"روتانا" التي هي أحد مطربيها، حيث إن هناك خلافات بين الطرفين بسبب الشروط

الجديدة التي فرضتها روتانا على كل المطربين الذين تعاقدوا معها "حسب

فيتو".

وأضاف المصدر أن إليسا أبدت اعتراضها على حصول روتانا على حقوق الديجيتال

الخاصة بأغانيها، بحيث لا يكون لها الحق في الحصول على أي مبالغ مالية من

هذه الأغاني سواء الأموال التي تأتي من يوتيوب والمنصات الإلكترونية المختلفة أو من شركات الهواتف المحمولة.

وأوضح المصدر أن إليسا فشلت في عمل أي مفاوضات مجدية مع الشركة حتى أن مجلس إدارتها رفض أن تكون مدة عقد إليسا مع الشركة هو سنة واحدة ويجدد بموافقة الطرفين، لذلك قررت إليسا إعلان اعتزالها، لعل هذه الحيلة تكون هي السبب في موافقة إدارة روتانا على مطالبها.