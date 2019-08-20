بالفيديو: ميريام فارس تشعل الأجواء برقصها بالمايوه على البحر

اطلت النجمة اللبنانية ميريام فارس على جمهورها من خلال مقطع فيديو لطيف نشرته مؤخراً عبر حسابها على “انستقرام”، وظهرت من خلاله وهي ترقص بالبكيني على الشاطئ على أنغام أغنيتها “قومي”.

وبينت ميريام فارس من خلال مقطع الفيديو استمتاعها وأسرتها بعطلتهم الصيفية على الشاطئ، كما بدا وجهها متورداً لتؤكد من جديد أنها تخطت أزمتها المرضية المقلقة بشكل تام .

وكانت ميريام فارس قد عادت مؤخراً لأنشطتها الفنية بإحياء حفل ناجح ضمن مهرجان “موازين” الغنائي في المغرب، لكنها أشعلت جدلاً بتعليق غير موفق قالت فيه إنها توقفت عن إحياء الحفلات في مصر لأنها أصبحت “تقيلة على مصر”، وهو ما فسره البعض بأنها تقصد أن نجوميتها صارت أعلى من الجمهور المصري مما عرضها لانتقادات حادة.

ولم تعلن النجمة اللبنانية عن أية حفلات فنية خلال الفترة المقبلة، ولكنها تطل على جمهورها من وقت لآخر من خلال منشوراتها عبر “انستقرام”.