هند صبري تكشف سر تغيبها عن خوض السباق الرمضاني الماضي

كشفت الفنانة هند صبري، سر تغيبها العام الماضي عن الدراما، مضيفة: "من عادتي أنني لا أقدم أبدا مسلسلين متتاليين فدائما أغيب ثم أعود بمسلسل وهذا ما حدث هذا العام قررت الراحة حتى أجد العمل المناسب ووقتما يظهر سأتواجد فورا في الدراما".

وأشارت خلال تصريحات صحفية أنها تعتز جدًا بتجربتها الأخيرة في مسلسل "حلاوة الدنيا" وتفخر بها لآخر يوم في عمرها وذلك لأن المسلسل سلط الضوء على مرضى السرطان ومنحهم أملًا كبيرًا.