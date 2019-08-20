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كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - عمدت كل من اصالة وأحلام على مشاركة المشاهير والجمهور في التعليق على خبر اعتزال الفنانة إليسا الغناء بعد طرحها لألبومها الغنائي الجديد الذي تحضر له حالياً، وذلك كل على طريقتها.
وكتبت الفنانة الاماراتية، في تغريدة أطلقتها لدعم إليسا، مؤكدة أن الاخيرة محقّة فيما قالت، ولكن الجمهور ينتظر إثبات العكس. وقالت لها: “إليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير، إن كان الوسط غابة وأنتِ على حق، لأن في ناس يعيشون في كذبة كبيرة فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا”.وارفقتها بهاشتاغ “كلنا اليسا”.
أما النجمة السورية أصالة فكان لها رأي مخالف ووجهت رسالة قوية لاليسا قالت فيها: “نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصا لمن هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس”. واضافت “صوتكِ أصبح جزءًا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا”.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة برسالة قوية لإليسا بعد قرار الاعتزال.. وأحلام: “أنتِ على حق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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