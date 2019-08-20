رجل قتل زوجته وخبأها في صندوق سيارته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - أوقفت الشرطة الفرنسية رجلاً في جبال الألب الفرنسية بعد اكتشاف جريمته التي خبأها في صندوق سيارته إذ قتل زوجته ووضع جثتها في حقيبة يوم الأحد، فيما كان طفلاه الصغيران يجلسان في المقعد الخلفي.

وكان الوالد في طريقه فرنسا بعدما قضوا عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا.

ووضعت الشرطة تنبيها للقبض على الرجل المعروف لدى الشرطة بملفات سابقة وأوقف في دوسار في منطقة هوت سافوا.

وأضاف المصدر أنه تمّ العثور على الولدين اللذين يتراوح عمرهما بين 6 و7 سنوات يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى.