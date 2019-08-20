- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - افاد موقع عالمي ان لتفل القهوة فوائد عديدة نجهلها، اذ انه يقلل من انتفاخ العينين من خلال وضعه تحتهما قبل النوم، كما انه يعالج السيلوليت
اذ يتم مزجه مع الماء الدافئ وتفرك به المنطقة التي تظهر بها السيلوليت لمدة 10 دقائق مرتين في الأسبوع.
تفل القهوة مفيد ايضا للشعر من خلال تدليكه بحفنة منه قبل وضع الشامبو على الرأس.
يعزز التفل ايضا الدورة الدموية فيتم فركه على الجسم لمدة قليلة، كما له فوائد للبشرة اذ انه يزيل كل الخلايا الميتة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد صادمة عن تفل القهوة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.