غادة رجب تكشف سبب غيابها وتعود إلى جمهورها قريبًا

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة غادة رجب بعد فترة غياب طويلة عقب صدور ألبوم “صورتي” عام ٢٠١٣، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، لتعود مجددًا من خلال بعض المشروعات الفنية الخليجية والمصرية.

وكشفت غادة رجب في تصريحات خاصة لها أن غيابها لم يكن بقصد أو كسل منها في التواصل مع جمهورها، ولكنه كان بسبب مشكلات وأزمات إنتاجية، مؤكدة أنها ستعوض جمهورها عن ذلك الغياب بمشروعات فنية ستكون مفاجأة كبيرة.

وأشارت إلى أنها تتأنى دائمًا في اختياراتها الفنية حتي تستطيع تقديم الأفضل والذي يزيد من ثقة الجمهور لها.

وأضافت أنها انتهت حاليا من تسجيل مجموعة من الأغاني ضمن ألبوم خليجي جديد وطرحت منه أغنية “يحتاجني”، وهي من كلمات دانيال وألحان نبيل الغانم، وهناك العديد من الأغنيات الأخرى من ضمنها أغنية من كلمات سمو الأمير خالد بن سعود الكبير، كما أنها تحضر حاليا لمجموعة من الأغاني المصرية التي تتعاون فيها مع باقة من كبار الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، محمد عاطف الحلو، أيمن بهجت قمر، أحمد زعيم، وعادل حقي، وغيرهم، وانتهت بالفعل من بعض الأغاني وتستعد لاستكمال البعض الآخر حتى تستطيع اختيار أفضلها لتشكل عودة قوية لها مجدداً.