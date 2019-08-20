أحمد سعد يرد على هجوم الجمهور بسبب برومو “يا مدلع”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان أحمد سعد، برومو فيديو كليب لإحدى أغنيات ألبومه الجديد المنتظر صدوره خلال أيام قليلة، وتحمل عنوان: “يا مدلع”.

وأدى ظهور أحمد سعد في برومو الكليب بصحبة عدد الموديلز، إلى تعرضه لهجوم نقدي كبير من المشاركين على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وانتقد عدد من المشاركين، سيناريو الكليب وامتلاءه بالموديلز، في الوقت الذي عاد فيه أحمد سعد من الحج، قبل أيام قليلة، وأعاد آخرون فتح قضية خلافه مع زوجته السابقة سمية الخشاب، وما تردد عن إزالتها للطحال بسبب ضربه لها، قبل طلاقهما، كما هاجم عدد آخر من المتابعين، الأغنية ولحنها.

وفي تصريح خاص له، أكد أحمد سعد أنه لم يتابع الهجوم الذي يتعرض له على موقع “إنستجرام”، لإنشغاله ببعض الأعمال.

وحرص “سعد” على أن توجيه رسالة للجمهور، طالب فيها بعدم إصدار أحكام على الأشياء دون رؤيتها، مشيرا إلى أن الألبوم لم يصدر بعد، معربا عن تعجبه من الهجوم عليه، والذي علم به من بعض المقربين.