تفاصيل مرض رانيا يوسف الحقيقي وسر حذف منشورها على إنستجرام”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة رانيا يوسف، عن تعرضها لأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مكتوب عليها “هونها يا الله”.

وعلقت رانيا على الصورة بالقول: “عندما نقع في المرض، يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق الذي يقود إلى الصحة، هو طريق الاعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بإجازة العيد.. وده بسبب أزمة صحية مريت بيها، ولازم أرجع الشغل قريب”.

وما أن نشرت رانيا يوسف، الصورة والتعليق، حتى انتشرت التكهنات حول طبيعة المرض الذي تحدثت عنه، حيث توقع البعض إصابتها بمرض السرطان، فيما تكهن آخرون بأنها مريضة بفيروس خطير، وكان اللافت للانتباه أن رانيا لم تبادر بالرد، أو مجرد التعليق على هذه التوقعات من المتاربعين، كما أنها امتنعت عن الرد على هاتفها الخاص.

وعلمت “روتانا.نت”، من مصدر قريب للنجمة رانيا يوسف، أن أزمة رانيا يوسف الصحية، تكمن في تعرضها للإ جهاد، خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطاتها الفنية.

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وأشار المصدر إلى أن رانيا يوسف، أجرت اتصالا هاتفيا بالمسؤول عن إدارة صفحتها على موقع “إنستقرام”، وطلبت منه حذف المنشور بالكامل، وذلك لكونها فوجئت بتلقي العديد من الاتصالات التليفونية، للاطمئنان على صحتها، وهو جعلها تشعر بأنها سببت إزعاجا للمقربين منها.

يذكر أن النجمة رانيا يوسف انتهت، أخيرا، من تصوير مسلسل “مملكة إبليس”، التي تتعاون خلاله مع المؤلف محمد أمين راضي، والمخرج أحمد خالد موسى، كما تبدأ رانيا خلال الفترة المقبلة، تصوير مسلسلها الجديد “الآنسة فرح”.