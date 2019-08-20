بالصورة- شذى حسون تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

تعرضت الفنانة شذى حسون لوعكة صحيّة مفاجئة أُدخلت على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشاركت “حسون” جمهورها على مواقع التواصل بصورة من داخل المستشفى وكتبت: “أحبائي الغاليين اشكركم على سؤالكم عني الحمدلله بفضل ربي ودعواتكم ورضا عائلتي أشعر بتحسن ولكن لا اعلم ما الذي حصل لي ولكن وصلت الى مرحلة لم استطع فيها المشي أو التحرك وألم رهيب في منطقة الظهر ولكن الحمدلله والشكر فبعد أن تناولت الأدوية بالاضافة الى الحقن اصبحت أفضل الآن”.

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وتابعت مطمئنة الجمهور على صحتها، لافتة الى أنها ستغيب لعدة أيام عن مواقع التواصل لأجل الإهتمام بصحتها ونفسها بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها. وختمت معبرة عن حبها للجمهور “احبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب”.

وكانت شذى تمضي اجازتها الصيفية برفقة عائلتها في بلد أوروبي، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع انستغرام من أجواء الرحلة.