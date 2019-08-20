شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية "الملك لير" يومى 29 و30 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى فتح العرض لمدة يومين جديدين بسبب الاقبال الجماهيرى الذى شهدته عروض عيد الأضحى والتى انتهت يوم الجمعة الماضى، حيث تم تحديد عرض المسرحية يومي الخميس والجمعة الموافقين 20 و 30 من شهر أغسطس الجارى.
وعرضت مسرحية الملك لير" فى عيد الأضحى لمدة 5 أيام بدء من الاثنين الموافق 12 أغسطس وحتى الجمعة 16 من نفس الشهر، حيث استأنفت أسرة المسرحية للعرض بعد عودتهم من المملكة العربية السعودية الذى تم عرضها هناك لمدة 3 أيام.
ويشارك فى عرض "الملك لير" يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، وريهام عبد الغفور، هبة مجدى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمى، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة عرض مسرحية "الملك لير" يومى 29 و30 أغسطس الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.