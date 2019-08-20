شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالى نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم رامي صبري حفل غنائي يوم 29 من شهر أغسطس الجاري في الساحل الشمالى ضمن حفلات صيف 2019، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث يعد الحفل الثانى بعد طرح البومه الجديد "فارق معاك"، ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا من معجبيه، ومنها "كلمة، غمضت عينى، الراجل، سكت ليه"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك".

من ناحية أخرى يستعد رامى لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.

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وطرح رامي صبري مؤخرًاً ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".