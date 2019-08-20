هيفاء وهبي تحث إليسا على العدول عن قرارها باعتزال الغناء

رفضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قرار مواطنتها إليسا بالاعتزال رغم المنافسة الكبيرة بينهن، وعلّقت وهبي على تغريدة إليسا التي وصفت الوسط الفني بـ "المافيا": "انتصرتي على ظروف أصعب يا اليسا"،

وتابعت: "لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار.. بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي".

جمهور إليسا استغاث بهيفاء وهبي لإقناعها بضرورة العدول عن قرار الاعتزال، فردّت وهبي: "قالتلي كلام بيوجع القلب".

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وردًا على إحدى المتابعات، قالت وهبي: "كم مرة حبينا الحب وكرهناه على أغانيها؟ بس للأسف في ناس نسوها قديه هي حلوة انتوا جمهورها هي عطتكم كتير وهلأ اجا دوركم تعطوها".

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يُشار إلى أن إليسا أعلنت اليوم أن ألبومها المنتظر سيكون الأخير لها في تلميح إلى اعتزالها الفن، بعد طرح عملها لأنه بحسب تعبيرها "لا أستطيع أن أعمل في هذا الوسط الذي يُشبه عصابات المافيا".

ولفتت إلى أنها تعمل على تسجيل ألبومها بالكثير من الحب والشغف لأنه سيكون الأخير.

هذه التغريدة أثارت جدلاً واسعًا حول خروجها من الساحة الفنية، وتصدّر وسم #كلنا_إليسا موقع تويتر، وأصبح "اعتزال إليسا" حديث الجمهور والفنانين.

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