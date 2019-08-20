شكرا لقرائتكم خبر عن "ده اللى جاى" .. محمد شاهين يطرح ألبومه الجديد أواخر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "ده اللى جاى"، ويعمل حالياً على عمليات المكساج والماستر، على أن يتم طرحه بشكل كامل آخر شهر أغسطس الحالى، ويتضمن الألبوم من 11 إلى 12 أغنية.

ومن ضمن أغانى ألبوم محمد شاهين الجديد: "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، أما الأغنية الثانية "ده اللي جاى"، فكلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.