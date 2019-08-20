ياسمين صبري تشعل انستغرام بإطلالة حمراء وطبق سوشي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها أثناء تناولها طبق من السوشي بأحد المطاعم. وظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة حيث ارتدت سترة حمراء وفستان منقوش بالورد ، واكتفت بوضع السترة علي كتفيها دون ارتدائها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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