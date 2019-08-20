كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة بيضاء. غير ان لجين عمران ومع اطلالتها الانيقة، اثارت الجدل بطرحها موضوع بدا وكأنه رسالة غامضة الى احدهم. فقد كتبت لجين عمران تعليقا على الصورة: “يُقال..(( ..الشيطان أستاذ الرجل و تلميذالمرأة ..))……..!!!!.” Advertisements ثم سألت لجين عمران متابعيها عن رأيهم بهذه المقولة وتابعت ” و تتوقعون إلي قالها رجل أو إمرأة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من لجين عمران: “الشيطان أستاذ الرجل و تلميذ المرأة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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