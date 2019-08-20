كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها وذلك بعد الاشكال الاخير مع الفنان أحمد عز . وظهرت زينة بإطلالة صيفية باللون الأبيض مع شعر كيرلي ودون مكياج والتقطت الصورة وهي واقفة على شاطىء البحر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة تستفز احمد عز بصورة بالشورت: “كيف انتصرت؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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