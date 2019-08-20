شاهد.. فيفي عبده بفستان سهرة على شاطىء البحر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 05:48 صباحاً - أطلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد.
وابتعدت فيفي عبده هذه المرة عن الرقص وظهرت وهي تتمشى على شاطيء البحر في الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها.
غير ان ما لفت انتباه متابعيها هو ارتدائها لفستان سهرة في النهار وعلى شاطىء البحر وهو ما اعتبروه غريبا.
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