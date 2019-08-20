شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايلز يتجول في شوارع لندن ويرتدي سترة جولته الغنائية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين النجم هاري ستايلز وهو في شوارع لندن، حيث كان يرتدي سترة جولته الغنائية الخاصة بعام 2018، وظهر ستايلز وهو يشتري وجبة سريعة ويقف إلي جوار سيارته.

وكان المغني والممثل هارى ستايلز رفض لعب دور الأمير إريك في النسخة الحية من فيلم Little Mermaid، وكانت العديد من التقارير أكدت أن هناك مفاوضات مع هاري للعب الدور لكنه رفض المشاركة معلنًا احترامه للمشروع لكنه اعتذر عن الدور.

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الفيلم صدر منه نسخة كرتون منذ 30 عامًا وحقق نجاحًا ضخمًا لشركة "ديزني" ساهم وقتها فى قوة الشركة الشهيرة فى عالم أفلام الرسوم المتحركة وظلت شخصياته راسخة فى أذهان عشاق الفيلم التى تدور أحداثه حول حورية البحر "آريل" التى تعيش فى أعماق البحار وتهوى جمع مقتنيات البشر طوال الوقت وعلى الرغم من تحذيرات والدها المتكررة من الاختلاط بالبشر إلا أنها تقع فى حب الأمير "إريك"، بعدما تقوم بإنقاذه من الموت أثناء غرق سفينته، وتتعقد الأمور حين تطلب من الساحرة مساعدتها للزواج منه، إلا أن الأخيرة تساومها للاستيلاء على حكم والدها.