هكذا ظهرت ملك قورة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة- (الخليج 365): ظهرت الفنانة الشابة ملك قورة، في جلسة تصوير جديدة، بإطلالة مميزة نالت إعجاب محبيها. ونشرت ملك الصور عبر حسابها في "انستجرام"، وإنهالت عليها التعليقات من متابعيها. وارتدت ملك، ثوبًا باللون الأبيض مطرز بألوان مميزة مصنوعة من الصوف. وشاركت قورة في عملين أثناء السباق الرمضاني الماضي، من مخلال مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي.



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