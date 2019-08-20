فيديو| نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو لها وهي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة، أثناء إجازتها الصيفية.

ونال الفيديو إعجاب متابعي وومحبي الفنانة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.