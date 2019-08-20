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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
كشفت المطربة العراقية شذى حسون، عن تطورات حالتها الصحية، عقب الوعكة المرضية التي تعرضت لها مؤخرًا.
وكتبت شذى عبر حسابها في "انستجرام": "أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي أنا أحسن".
وتابعت: "ما أدري ليش وشنو صار بيه، بس لاقيت نفسي ما أقدر أمشي ولا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري بس الحمد لله والشكر، بعد كميات الأدوية والإبر اللي انطوني صرت أحسن، شوية تعب ووجع إن شاء الله بيروح بإذن واحد أحد".
وأضافت: "قلت أطمنكم عني قبل ما أختفي عنكم هاليومين لأنى أحتاج فترة ابتعد بيها شوية عن السوشيال ميديا وأهتم بصحتي ونفسي.. أحبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وعكتها الأخيرة.. شذى حسون تكشف تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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