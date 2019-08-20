ميرنا وليد - بيروت - الحكم على أحمد الفيشاوي بالسجن.. وإليسا تعلن إعتزالها موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية إليسا تعلن خبراً صادماً لجمهورها.. فهل تعتزل قريباً؟ رولا شامية تكشف قصة خلافها مع عادل كرم..وهكذا تعرفت على زوجها وإرتبطت به الحكم على أحمد الفيشاوي بالسجن لهذا السبب ديما بياعة تثير الجدل بصورة جريئة مع زوجها.. قبلته أمام الجميع! أنجيلا بشارة لم تتلق اي عرض لتقديم برنامج اجتماعي دانا مارديني تخضع لعملية جراحية بعد الطلاق..انفصال فني بين هنا شيحة وأحمد فلوكس صور عارية لجثة مارلين مونرو تثير الجدل حول العالم المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الحكم على أحمد الفيشاوي بالسجن.. وإليسا تعلن إعتزالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.