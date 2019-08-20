فرح زينب عبدالله تحتفل بعيد ميلادها مرتين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية فرح زينب عبدالله بعيد ميلادها الـ30 في منزلها مرتين، وحرصت على مشاركة متابعيها أجواء احتفالها.

المرة الأولى، كانت أكثر بهجة بحضور صديقاتها وأفراد من أسرتها، حيث بدت الفنانة بـ«لوك» عفوي بعيد عن تكلف النجومية، متخلية تماماً عن الماكياج، في الوقت الذي كانت فيه المرة الثانية أكثر رومانسية.

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فرح احتفلت بعيد ميلادها للمرة الثانية مع حبيبها أحمد رفعت شونجار، حيث احضر الأخير لحبيبته قالب كيك مبهج مكتوب عليه «عيد ميلاد سعيد» بالشموع الملونة، وكان لافتاً هديته المميزة لها، حيث احضر 3 صناديق ذو أحجام مختلفة، ويحمل كل منهم أول حرف من اسم الفنانة الشابة، إلا أن فرح لم تكشف عن محتوى الصناديق.

من ناحية أخرى، كان فيلم «شامبيون» أو «البطل»، آخر ما طُرح لفرح على مستوى السينما، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي أكين كوش، في الوقت الذي كان مسلسل «جوليزار» آخر عمل درامي لفرح زينب عبدالله على الشاشة، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بيرك جانكات.