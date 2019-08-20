موقف طريف لعمرو دياب مع شاب من جمهوره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سجل الفنان المصرين عمرو دياب، أكثر من موقف إنساني خلال حفله الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، تحديدًا في «الميوزيك أرينا» بمجمع الماسة، حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين.

وقدم عمرو دياب، عدد من الأغاني التي اشتهر بها والتي تجمع بين القديم والحديث، ومنها أغنية “بحبه” والتي أطلقها مؤخرًا ووعد جمهوره بإطلاق أغنية جديدة يوم الثلاثاء المقبل.

وخلال غناء عمرو دياب، صعد أحد الشباب للمسرح، لالتقاط صورة تذكارية معه، وحاول الأمن منعه، إلا أن عمرو دياب أنهى اغنيته وطلب منهم أن يدعوا الشاب، ومازحه “دياب قائلًا: “كنت بقفل الأغنية بس، إيه الشياكة اللي أنت فيها دي”.

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وأضاف: “أنت مالك عندك ثقة في النفس جامدة كدا؟”، وسط تصفيق من الجمهور لموقف عمرو دياب مع الشاب.

كما استقبل عمرو دياب، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح والتقط صور تذكارية معه وساندة بنفسه على الحركة، وسط تصفيق وتشجيع كبير من الجمهور.