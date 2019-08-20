هل تعرضت الفنانة المعتزلة شهد الكويتية للاختطاف؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر مؤخرا على موقع “تويتر” هشتاج باسم save_shahad أو “أنقذوا شهد” مع الإشارة إلى تعرضها للاختطاف على يد مجموعة مجهولة مع تهديدها بالقتل.

الفنانة الكويتية خرجت عن صمتها، ونشرت مقطع فيديو لها أكدت خلاله أنها بخير ولم تتعرض لأي أذى، وأنكل ما تردد عن اختطافها وتهديدها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

شهد ظهرت في مقطع الفيديو برفقة أفراد أسرتها وعدد من أصدقائها المقربين خلال تناولهم الطعام، وقالت مازحة: “نتناول الطعام والحياة حلوة”.

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وكانت الفنانة الكويتية شهد قد قررت اعتزال الفن عام 2012 بعدما سافرت برفقة أسرتها إلى تايلاند وتفرغت لحياتها الخاصة.

يذكر أن شهد لديها طفلين «حسين وزهرة»، وقد احتفلت بتماثل ابنها للشفاء، حيث كان قد حدثت له مشاكل صحية أثناء الولادة أدت إلى شلل بكل أعضاء جسده، هذا بالإضافة إلى عدم مقدرته على الرؤية أو السمع أو الكلام.

وتعرضت شهد الكويتية لإجهاض جنينيها التوأم عام 2016، بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها، حيث قالت: “اجهضت التوأم بسبب الصاعق الكهربائي لان نبضات قلبي كانت مختله والف الحمد لله و الشكر على ما حصل”.