رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد اعتزال استمر سنوات، قررت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر أن تعود للتمثيل مرة أخرى.
شيرين قالت إن اتخاذ قرار العودة أخذ منها وقتا طويلا، وخاصة أن آخر أعمالها الفنية فيلم «طيور الظلام»، والذي حقق نجاحا كبيرا للفنان عادل إمام.
الفنانة المصرية أشارت إلى أنها تقرأ حاليا سيناريو فيلمين ومسلسلين، وستأخذ وقتا كافيا من أجل التفكير في اختيار العمل المناسب لعوتها، لافتة إلى أنها لن تتغيب عن جمهورها مرة أخرى.
شيرين اعتبرت أن فترة غيابها عن الجمهور هي فترة ابتعاد وليست اعتزال، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون عودتها للجمهور من خلال السينما.
يذكر أن شيرين سيف النصر ممثلة مصرية قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية منها: “سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، ومسرحية بودي جارد”، وغيرها.
ايتعدت شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”، والذي عرض عام 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل عودة شيرين سيف النصر للتمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.