سميرة سعيد تنتهي من تسجيل «إنسان آلى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت المطربة المغربية سميرة سعيد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “إنسان آلى”، ومن كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد، حيث تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه حاليا.

من ناحية أخرى انضمت مؤخراً الديفا سميرة سعيد إلى لجنة تحكيم برنامج “the Voice” بصيغته العربية، كما يعود النجم اللبناني راغب علامة من جديد للجنة التي تضم المطربة أحلام.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة “مدلع” على موقع اليوتيوب وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.

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وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد لأول مرة أسباب انفصالها عن زوجها الأول الملحن هاني مهنا.

الفنانة المغربية قالت، خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إن خلافاتها مع هاني مهنا كانت مهنية بحتة، مؤكدة أن فكرة الزواج من رجل يعمل بنفس المهنة بالنسبة لها كانت فكرة غير ناجحة.

ونفت سميرة أن تكون الغيرة هي سبب الانفصال، مشددة على أن مشاكل العمل كانت هي نفسها مشاكل البيت، فكانت خلافاتهما بسب أمور تتعلق بالعمل والحفلات والموسيقى، حيث كان هاني مهنا هو قائد الفرقة الموسيقية الخاصة بها، فكانت دائما ما تقع بينهما مشاكل بسبب هذه الأمور.

ورفضت الفنانة المغربية الكشف عن سبب انفصالها عن زوجها الثاني رجل الأعمال مصطفى النابلسي ووالد ابنها الوحيد “شادي”، وأكدت: “الاثنين أصدقائي الآن واحترمهما واحترم زوجاتهما، ولا أريد الحديث عن أشياء قد تجرح شعورهما”.