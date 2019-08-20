طليقة وائل كفوري ترد بقسوة على اتهامها بالطمع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجهت أنجيلا بسارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، العديد من الاتهامات خاصة بعد الكشف عن قيمة النفقة التي تتلقاها منه مؤخرا.

وردت أنجيلا بشارة على اتهامها بالطمع وتعمد تشويه صورة وائل كفوري من أجل زيادة نفقتها بنشر تغريدة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام قالت فيها: “لكل متفلسف عم يطلع بفيديو ويضيع وقته ويقول إنه مشكلتي اليوم هو النفقة المالية، بقلّو ما حزرت حبيبي”.

وأضافت: “قضيتي أعمق بكتير.. ولو ما بتحشر حالك بالموضوع بكون أحسن”.

كما وجهت رسالة أخرى من خلال منشور آخر باللغة الإنكليزية جاء فيه: “أفضل ما يمكن للأب أن يفعله لأبنائه.. هو حب أمهم”. وتابعت بمنشور آخر: “أو على الأقل احترامها”.

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واعتبر العديد من المتابعين انها رسائل مبطنة لطليقها الذي سبق واكد في حديث صحافي قبيل إحيائه لحفله في زحلة، إلى أنّه أب لابنتين وكرامتهما تعادل الدنيا كلها، فهما “خط أحمر” لا يجوز تخطّيه.

كما أكد أن سبب صمته وعدم رده على التصريحات التي تطلقها طليقته حتى تتكلم أكثر.

يذكر أن الفنان اللبناني على موعد مع القضاء اللبناني خلال هذا الأسبوع بسبب القضايا التي أقامتها طليقته ضده.

وكانت تقارير صحفية لبنانية قد كشفت أن طلاق كفوري لزوجته وقع منذ 3 سنوات، وأنها تتقاضى نفقة تبلغ قيمتها 3 آلاف دولار شهريًا.